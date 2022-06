Medicina funzionale contro stress, corso Consulcesi per sanitari (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Non tutto lo stress viene per nuocere, ma imparare a gestirlo è fondamentale per preservare la salute. A dirlo, è l’endocrinologa Serena Missori introducendo il nuovo corso Consulcesi Club “Antistress: teoria e pratica” dedicato al trattamento dalla condizione multiforme attraverso un approccio clinico integrato quanto la Medicina funzionale. “Le cause dello stress ancora oggi non sono chiare. L’eziologia stessa del termine e? estremamente complessa e molteplice, essendo numerosissimi i fattori che contribuiscono all’emergere del fenomeno”, spiega Missori. Quel che si sa – riporta una nota Consulcesi – è che è un meccanismo di difesa necessario che permette di adattarci ai numerosi stimoli fisici e mentali che ogni giorno riceviamo. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Non tutto loviene per nuocere, ma imparare a gestirlo è fondamentale per preservare la salute. A dirlo, è l’endocrinologa Serena Missori introducendo il nuovoClub “Anti: teoria e pratica” dedicato al trattamento dalla condizione multiforme attraverso un approccio clinico integrato quanto la. “Le cause delloancora oggi non sono chiare. L’eziologia stessa del termine e? estremamente complessa e molteplice, essendo numerosissimi i fattori che contribuiscono all’emergere del fenomeno”, spiega Missori. Quel che si sa – riporta una nota– è che è un meccanismo di difesa necessario che permette di adattarci ai numerosi stimoli fisici e mentali che ogni giorno riceviamo. ...

