Mazzette per rinnovare gli affitti, estorsione al centro commerciale (Di venerdì 10 giugno 2022) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di conduzione di attività professionali alle dipendenze di imprese operanti nei settori della consulenza aziendale, imprenditoriale, amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale, affitto e gestione immobili e del divieto di esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi persona giuridica, per la durata di 1 anno, nei confronti di 3 soggetti, allo stato gravemente indiziati, a vario titolo, di diverse condotte estorsive e di un tentativo di estorsione, ai danni dei titolari di alcuni esercizi siti all'interno di un centro commerciale nella città di Roma. Il provvedimento cautelare personale è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino, su ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della Capitale hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di conduzione di attività professionali alle dipendenze di imprese operanti nei settori della consulenza aziendale, imprenditoriale, amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale, affitto e gestione immobili e del divieto di esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi persona giuridica, per la durata di 1 anno, nei confronti di 3 soggetti, allo stato gravemente indiziati, a vario titolo, di diverse condotte estorsive e di un tentativo di, ai danni dei titolari di alcuni esercizi siti all'interno di unnella città di Roma. Il provvedimento cautelare personale è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale capitolino, su ...

