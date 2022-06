Maurizio Baldi nuovo presidente di Confartigianato Imprese Arezzo - Cronaca - lanazione.it

(Di venerdì 10 giugno 2022) Rinnovi E'ildi. L'imprenditore di Montevarchi, classe 1970, da anni impegnato in prima linea nella vita associativa è stato eletto all'...

Rinnovi E'il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Arezzo . L'imprenditore di Montevarchi, classe 1970, da anni impegnato in prima linea nella vita associativa è stato eletto all'unanimità ... Maurizio Baldi nuovo presidente di Confartigianato Imprese Arezzo Arezzo, 10 giugno 2022 - E' Maurizio Baldi il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Arezzo. L'imprenditore di Montevarchi, classe 1970, da anni impegnato in prima linea nella vita associativa è ...