Maturità 2022, il ritorno degli scritti: cosa si può portare, cosa è vietato e il nodo mascherine (Di venerdì 10 giugno 2022) Con l'avvicinarsi dell'esame di Stato iniziano a farsi avanti i dubbi 'organizzativi' da parte di studenti e scuole. Non è ancora stato pubblicato un documento ufficiale per la Maturità 2022, ma è già ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 giugno 2022) Con l'avvicinarsi dell'esame di Stato iniziano a farsi avanti i dubbi 'organizzativi' da parte di studenti e scuole. Non è ancora stato pubblicato un documento ufficiale per la, ma è già ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Maturità: i ragazzi ucraini potranno essere esonerati dagli esami di Stato. Anche da quelli di terza media, decide… - RolandoSestani : RT @HoaraBorselli: Esame di maturità 2022: mascherina per la prova scritta ma non per l’orale. Il virus ama le penne e schifa le interrogaz… - StefanoSdenegri : RT @HoaraBorselli: Esame di maturità 2022: mascherina per la prova scritta ma non per l’orale. Il virus ama le penne e schifa le interrogaz… - LucaViaggio : RT @HoaraBorselli: Esame di maturità 2022: mascherina per la prova scritta ma non per l’orale. Il virus ama le penne e schifa le interrogaz… - DiPint3 : RT @HoaraBorselli: Esame di maturità 2022: mascherina per la prova scritta ma non per l’orale. Il virus ama le penne e schifa le interrogaz… -