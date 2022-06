Matteotti, storia del sacrificio di un antifascista (Di venerdì 10 giugno 2022) Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario, moriva il 10 Giugno 1924 per mano di una squadra fascista inviata da Benito Mussolini stesso. Un episodio, quello di Matteotti, che mise probabilmente la provvisoriamente la parola fine al concetto di democrazia in Italia, conducendola verso il periodo più buio della sua storia Matteotti, l’uomo dietro la figura Eletto in parlamento nel 1919 e riconfermato per le due successive legislature, Matteotti dimostrò già dal primo mandato di essere un uomo fiero, battagliero ed attaccato a valori come uguaglianza e giustizia. La sua prima vera e propria denuncia avvenne nel 1921, quando pubblicò Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, dove denunciava la violenza e le spedizioni punitive delle squadre fasciste. E’ ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Giacomo, segretario del Partito Socialista Unitario, moriva il 10 Giugno 1924 per mano di una squadra fascista inviata da Benito Mussolini stesso. Un episodio, quello di, che mise probabilmente la provvisoriamente la parola fine al concetto di democrazia in Italia, conducendola verso il periodo più buio della sua, l’uomo dietro la figura Eletto in parlamento nel 1919 e riconfermato per le due successive legislature,dimostrò già dal primo mandato di essere un uomo fiero, battagliero ed attaccato a valori come uguaglianza e giustizia. La sua prima vera e propria denuncia avvenne nel 1921, quando pubblicò Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, dove denunciava la violenza e le spedizioni punitive delle squadre fasciste. E’ ...

Advertising

lorepregliasco : È uscita la prima puntata della seconda stagione di Qui si fa l'Italia ???? ?? Racconta momenti chiave della nostra… - Tormentor_17 : RT @LaSkilly: #10Giugno 1924 i fascisti uccidono #GiacomoMatteotti , reo di aver denunciato i brogli elettorali in parlamento. Matteotti f… - Sparpagli : RT @LaSkilly: #10Giugno 1924 i fascisti uccidono #GiacomoMatteotti , reo di aver denunciato i brogli elettorali in parlamento. Matteotti f… - laluisellina : RT @LaSkilly: #10Giugno 1924 i fascisti uccidono #GiacomoMatteotti , reo di aver denunciato i brogli elettorali in parlamento. Matteotti f… - SelmiLuisa : RT @LaSkilly: #10Giugno 1924 i fascisti uccidono #GiacomoMatteotti , reo di aver denunciato i brogli elettorali in parlamento. Matteotti f… -