Mascherine, Gismondo: “Confusione come è stato per ogni misura anti Covid” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Sul destino dell’obbligo di Mascherine al chiuso, che pare “cadrà ovunque” dopo il 15 giugno, “mentre per i mezzi di trasporto va ancora capito se decadrà e dove, c’è Confusione, praticamente in linea con quello che è stato l’andamento delle varie misure anti-Covid” nel nostro Paese. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Il governo riflette, ma intanto il tempo passa”, osserva l’esperta, auspicando ora un provvedimento che elimini l’imposizione del dispositivo di protezione individuale durante gli esami di maturità. “La decisione deve essere presa adesso – esorta Gismondo – come dice il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Sul destino dell’obbligo dial chiuso, che pare “cadrà ovunque” dopo il 15 giugno, “mentre per i mezzi di trasporto va ancora capito se decadrà e dove, c’è, praticamente in linea con quello che èl’andamento delle varie misure” nel nostro Paese. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Il governo riflette, ma intanto il tempo passa”, osserva l’esperta, auspicando ora un provvedimento che elimini l’imposizione del dispositivo di protezione individuale durante gli esami di maturità. “La decisione deve essere presa adesso – esortadice il ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Mascherine, Gismondo: 'Confusione come è stato per ogni misura anti Covid' - - infoitinterno : Mascherine, Gismondo: 'Confusione come è stato per ogni misura anti Covid' - LocalPage3 : Mascherine, Gismondo: 'Confusione come è stato per ogni misura anti Covid' - StraNotizie : Mascherine, Gismondo: 'Confusione come è stato per ogni misura anti Covid' - fisco24_info : Mascherine addio da 15 giugno? Cosa dicono Pregliasco, Lopalco, Ciccozzi: (Adnkronos) - Le parole di Gismondo e Cle… -