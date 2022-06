Martina Caironi firma il nuovo record del mondo nel salto in lungo (Di venerdì 10 giugno 2022) Ogni gara è una frontiera da abbattere per la strepitosa Martina Caironi. La conferma è arrivata da Parigi dove la 32enne di Bergamo ha firmato il nuovo record del mondo di salto in lungo T63. Dopo aver sfiorato qualche ora prima il primato nei 100 metri, Caironi ha illuminato la tappa francese del World Para Athletic Grand Prix volando a quota 5,46 metri e migliorandosi così di ventisette centimetri. Pronta a riscrivere per l’ennesima volta la storia dell’atletica paralimpica, la portacolori delle Fiamme Gialle ha abbattuto già al terzo salto il precedente record atterrando a 5,20 metri. Mai sazia dei propri risultati, la fuoriclasse orobica non ha perso la concentrazione e ha infiammato il pubblico ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022) Ogni gara è una frontiera da abbattere per la strepitosa. La conferma è arrivata da Parigi dove la 32enne di Bergamo hato ildeldiinT63. Dopo aver sfiorato qualche ora prima il primato nei 100 metri,ha illuminato la tappa francese del World Para Athletic Grand Prix volando a quota 5,46 metri e migliorandosi così di ventisette centimetri. Pronta a riscrivere per l’ennesima volta la storia dell’atletica paralimpica, la portacolori delle Fiamme Gialle ha abbattuto già al terzoil precedenteatterrando a 5,20 metri. Mai sazia dei propri risultati, la fuoriclasse orobica non ha perso la concentrazione e ha infiammato il pubblico ...

Pubblicità

GDF : Atletica: al #GrandPrix #paralimpico di #Parigi, Martina Caironi delle #FiammeGialle stabilisce, nel salto in lungo… - Mario34263403 : RT @GDF: Atletica: al #GrandPrix #paralimpico di #Parigi, Martina Caironi delle #FiammeGialle stabilisce, nel salto in lungo, il nuovo prim… - webecodibergamo : Migliorato di 27 centimetri il primato outdoor stabilito nel 2021 a Nembro. Martina detiene anche quello indoor con… - FF_AAediPolizia : RT @GDF: Atletica: al #GrandPrix #paralimpico di #Parigi, Martina Caironi delle #FiammeGialle stabilisce, nel salto in lungo, il nuovo prim… - DiDimiero : RT @GDF: Atletica: al #GrandPrix #paralimpico di #Parigi, Martina Caironi delle #FiammeGialle stabilisce, nel salto in lungo, il nuovo prim… -