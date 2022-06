Marotta: «Dybala? Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva entro giugno» (Di venerdì 10 giugno 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in merito al mercato e in particolare su Paulo Dybala, dato in dirittura di arrivo nel club nerazzurro per la prossima stagione, ma la cui trattativa non è ancora conclusa. “Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter. Io, Ausilio e Baccin voglia costruire la squadra entro il mese di giugno perché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa in merito al mercato e in particolare su Paulo, dato in dirittura di arrivo nel club nerazzurro per la prossima stagione, ma la cui trattativa non è ancora conclusa. “al fine di allestire unacome merita l’Inter. Io, Ausilio e Baccin voglialail mese diperché vogliamo mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità che dobbiamo tenere in mente”. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Marotta: “Vogliamo dare #Inter competitiva a #Inzaghi entro fine giugno”. Su #Dybala arriverà il momento di parlare, ma non ora ?? - AlfredoPedulla : L’intermediario #Petralito: “Se #Marotta si è permesso di incontrare l’agente di #Dybala, soprattutto in sede, è una cosa positiva” - FcInterNewsit : Marotta: 'Lavoriamo per Dybala, daremo a Inzaghi una squadra competitiva'. Skriniar-Psg, no secco - grafuio : RT @AlfredoPedulla: #Marotta: “Vogliamo dare #Inter competitiva a #Inzaghi entro fine giugno”. Su #Dybala arriverà il momento di parlare, m… - FRANKLYN_KHA : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, #Marotta: 'Come è andato incontro con agente #Dybala? Lavoriamo per una squadra competitiva' ?? @ivanfcardia ht… -