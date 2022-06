Markus Anfang torna in panchina: era stato sospeso per green pass falso (Di venerdì 10 giugno 2022) Markus Anfang può tornare ad allenare. L’ex tecnico del Werder Brema era stato costretto a dare le dimissioni a novembre dopo essere finito sotto inchiesta per aver presentato un certificato di vaccinazione falso; per lui da parte del tribunale della federazione tedesca è arrivato uno stop di un anno e una multa da 20mila euro. Ma Anfang, secondo quanto riportato dalla Bild, può già tornare in panchina e avrebbe già trovato squadra: si tratta della Dynamo Dresda, storico club del calcio tedesco dell’est attualmente in seconda divisione che gli ha affidato la carica fino al 2024. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022)puòre ad allenare. L’ex tecnico del Werder Brema eracostretto a dare le dimissioni a novembre dopo essere finito sotto inchiesta per aver presentato un certificato di vaccinazione; per lui da parte del tribunale della federazione tedesca è arrivato uno stop di un anno e una multa da 20mila euro. Ma, secondo quanto riportato dalla Bild, può giàre ine avrebbe già trovato squadra: si tratta della Dynamo Dresda, storico club del calcio tedesco dell’est attualmente in seconda divisione che gli ha affidato la carica fino al 2024. SportFace.

