Mario Orfeo voleva silurare Bianca Berlinguer. Ecco i suoi palinsesti (Di venerdì 10 giugno 2022) Mario Orfeo C'è una certa agitazione in Rai per i palinsesti della prossima stagione tv, che saranno presentati a breve. Con le nuove nomine dell'ad Carlo Fuortes, Antonio Di Bella (neo direttore Approfondimento) prende in consegna un palinsesto a cui Mario Orfeo, prima di essere retrocesso alla direzione del Tg3, lavorava da mesi. Il tema caldo è quello dei talk show e nei palinsesti stilati da Orfeo – come riporta Il Foglio – non c'è(ra) traccia di Bianca Berlinguer e il suo #CartaBianca. Anzi, martedì 28 giugno debutterà in prima serata su Rai 3 il nuovo appuntamento informativo Filorosso con Giorgio Zanchini, che nelle volontà dell'ormai ex direttore dell'Approfondimento avrebbe dovuto continuare anche in ...

