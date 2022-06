Mario, l’ultima beffa: cinquemila euro per morire (Di venerdì 10 giugno 2022) Il tetraplegico che a novembre ha ottenuto l’ok al suicidio assistito. Senza una legge che regoli l’iter l’assistenza e i farmaci letali sono a carico del paziente Leggi su lastampa (Di venerdì 10 giugno 2022) Il tetraplegico che a novembre ha ottenuto l’ok al suicidio assistito. Senza una legge che regoli l’iter l’assistenza e i farmaci letali sono a carico del paziente

