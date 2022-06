Maria de Filippi, l’ex alunna confessa tutto | “Non l’avevo mai detto”: la vicenda è incredibile (Di venerdì 10 giugno 2022) Un noto volto vicino a Maria de Filippi ha ammesso una vicenda profonda e dolorosa, che coinvolge la conduttrice in prima persona Maria de Filippi (Youtube)È una delle regine di Canale5 e della Mediaset, Maria De Filippi. I suoi programmi sono sempre enormi successi e occupano alcune delle fasce orarie più importanti. Amici è ormai giunto alla sua ventiduesima edizione, che inizierà in autunno. Uomini e Donne prosegue invece annualmente con le sue storie e gli innamoramenti, che quest’anno ha visto anche un matrimonio tra due ex concorrenti. Nelle ultime ore, però, un’ex concorrente del talent show di Canale5 ha rivelato una storia inedita in merito alla conduttrice, Maria de Filippi. La sua vicenda ... Leggi su ck12 (Di venerdì 10 giugno 2022) Un noto volto vicino adeha ammesso unaprofonda e dolorosa, che coinvolge la conduttrice in prima personade(Youtube)È una delle regine di Canale5 e della Mediaset,De. I suoi programmi sono sempre enormi successi e occupano alcune delle fasce orarie più importanti. Amici è ormai giunto alla sua ventiduesima edizione, che inizierà in autunno. Uomini e Donne prosegue invece annualmente con le sue storie e gli innamoramenti, che quest’anno ha visto anche un matrimonio tra due ex concorrenti. Nelle ultime ore, però, un’ex concorrente del talent show di Canale5 ha rivelato una storia inedita in merito alla conduttrice,de. La sua...

Pubblicità

giulianabianco4 : @louusb2 @alorac_22 Anche io sono in coda per @alorac_22 l'anno prossimo un trono per Carola puddu da Maria de Filippi poi ci presentiamo li - occhio_notizie : Sissi, arrivata in finale al talent show Amici 21, condotto da Maria De Filippi, aveva raggiunto il consenso unanim… - infoitcultura : Amici, Agata Reale rivela cosa ha fatto per lei Maria De Filippi - infoitcultura : Amici: Maria De Filippi ha aiutato la ballerina ad affrontare la malattia - morgan_palmas : @panerev No, almeno 12 libri in un anno. Paradossalmente potresti essere una lettrice forte leggendo almeno 12 libr… -