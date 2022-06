Maradona sugli spalti di Wembley per la finale Italia-Argentina? Una foto fa impazzire il web

Leggi su tvzap

(Di venerdì 10 giugno 2022) Diego Armandoè stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino, di ruolo centrocampista offensivo, campione del mondo nel 1986 e vicecampione del mondo nel 1990 con la nazionale. Soprannominato El Pibe de Oro (“il ragazzo d’oro”), è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, se non il migliore in assoluto.è morto il 25 Novembre 2020, ma i suoi tifosi non si sono mai rassegnati a questa notizia. In queste ore unascattata adurante laha scatenato il panico sul web: un uomo con il cappellino sembra proprio essere lui. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Nelle ultime ore l’è stata travolta da un fenomeno di massa ...