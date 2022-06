“Maradona era sugli spalti di Wembley la settimana scorsa”: ecco la foto diventata virale. Diego come Jim Morrison ed Elvis Presley (Di venerdì 10 giugno 2022) Pareidolia. O magari nel caso di specie Pareid10slia, o quasi. Già, perché è diventata un tormentone la foto scattata da Sara Aribò durante la finalissima della Coppa dei Campioni Conmebol Uefa tra Italia e Argentina. Si vede Messi in primo piano, e una ragazza sullo sfondo con le braccia alzate, tifosa dell’Albiceleste, che esulta. La fotografa ha postato lo scatto sui social per cercare la ragazza in questione, ma non è questo che ha ha reso l’immagine virale. In un’altra zona della foto compare una persona con la testa bassa, nascosta da un berretto, con la barba di qualche giorno: qualcuno ci ha riconosciuto Diego Armando Maradona. Già, il commento su Twitter è stato “Non dirò quello che vedo. Lo vedi tu stesso. Io scelgo solo di credere”. Hice esta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Pareidolia. O magari nel caso di specie Pareid10slia, o quasi. Già, perché èun tormentone lascattata da Sara Aribò durante la finalissima della Coppa dei Campioni Conmebol Uefa tra Italia e Argentina. Si vede Messi in primo piano, e una ragazza sullo sfondo con le braccia alzate, tifosa dell’Albiceleste, che esulta. Lagrafa ha postato lo scatto sui social per cercare la ragazza in questione, ma non è questo che ha ha reso l’immagine. In un’altra zona dellacompare una persona con la testa bassa, nascosta da un berretto, con la barba di qualche giorno: qualcuno ci ha riconosciutoArmando. Già, il commento su Twitter è stato “Non dirò quello che vedo. Lo vedi tu stesso. Io scelgo solo di credere”. Hice esta ...

