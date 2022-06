“Maradona era a Wembley” in Argentina ci credono, la foto fa il giro del mondo (Di venerdì 10 giugno 2022) Ci sono certi amori che non riescono mai a tramontare, ci sono certi uomini che diventano miti e Diego Armando Maradona è uno di questi. Un giocatore, un uomo, che è riuscito a divenire tale già in vita, come dimostrano le canzoni, film e documentari fatti su di lui ancora prima che la sua vita terrena di spegnesse. Ci sono poi delle cose inspiegabili, a cui si decide di credere, per fede o per volontà. Come la foto di Maradona allo stadio di Wembley per Italia-Argentina, durante la finalissima dedicata proprio al Pibe de Oro, che ha visto vincere la Nazionale guidata da Messi. Il tutto è nato da uno scatto pubblicato su twitter dalla fotografa Sara Aribò, in cui si vede Messi in primo piano sfocato con dietro la nitida presenza dei tifosi sudamericani. Hice esta foto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022) Ci sono certi amori che non riescono mai a tramontare, ci sono certi uomini che diventano miti e Diego Armandoè uno di questi. Un giocatore, un uomo, che è riuscito a divenire tale già in vita, come dimostrano le canzoni, film e documentari fatti su di lui ancora prima che la sua vita terrena di spegnesse. Ci sono poi delle cose inspiegabili, a cui si decide di credere, per fede o per volontà. Come ladiallo stadio diper Italia-, durante la finalissima dedicata proprio al Pibe de Oro, che ha visto vincere la Nazionale guidata da Messi. Il tutto è nato da uno scatto pubblicato su twitter dallagrafa Sara Aribò, in cui si vede Messi in primo piano sfocato con dietro la nitida presenza dei tifosi sudamericani. Hice esta...

