Maradona è vivo? La foto virale che lo ritrae a Wembley per Italia-Argentina

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 10 giugno 2022)? Tutti sanno che il genio del calcio ha lasciato questa vita a 60 anni il 25 novembre 2020. La sua dipartita non è stata ancora superata da milioni di tifosi di calcio tanto da vederlo ovunque ancora oggi.? Nelle ultime ore, unaha fatto risorgere il ‘mito’. La notizia ‘miracolosa’ è partita dall’account Twitter di Sara Aribó,grafa professionista che ha postato lo scatto originale in bianco e nero di Messi con gli spalti in secondo piano durante la partita trapersa dagli azzurri per 0-3 lo scorso 2 giugno 2022. Lagrafa in realtà aveva un altro obiettivo: “Ho fatto questaalla Finalissima ae mi ...