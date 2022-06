Mangiapannolini | come funziona e perché è il miglior regalo di nascita

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 10 giugno 2022) Con un neonato o un bambino molto piccolo è normale che le pattumiere siano costantemente piene di pannolini sporchi, ma lo è altrettanto che spesso queste ultime non siano in grado di contenere tutti i pannolini che vengono cambiati nell’arco di una giornata, che spesso non si sa dove mettere o dove smaltire l’ingombrante rifiuto. Per ovviare al problema e assicurare un cambio pannolino all’insegna della tranquillità esiste il, uno strumento decisamente utile e non solo,qualcuno lo definisce, un semplice “secchio” dove gettare i pannolini usati. Cos’è e a cosa serve ilIlè un accessorio che, generalmente, dovrebbe stare sempre accanto ai fasciatoi, per assicurare, dopo il cambio pannolino, di avere un secchio a disposizione per gettarlo via subito, senza essere ...