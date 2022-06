Manchester United, occhi su Antony (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Manchester United su indicazione del nuovo allenatore Erik ten Hag, ha deciso di avviare i contatti per capire la fattibilità per... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) Ilsu indicazione del nuovo allenatore Erik ten Hag, ha deciso di avviare i contatti per capire la fattibilità per...

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Manchester United are interested in Marco Asensio. ???? ??#MUFC ? #HalaMadrid ?? VOLE ?? ?? - DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - SkySport : Inter: su Bastoni ci sono Tottenham e Manchester United. Le news di calciomercato #SkySport #Inter… - sportli26181512 : Manchester United, occhi su Antony: Il Manchester United su indicazione del nuovo allenatore Erik ten Hag, ha decis… - Nyzooo94 : @ActuFoot_ Benzema, Courtois, Ancelotti, Camavinga. Villareal, Manchester United -