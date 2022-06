Manchester United, non solo Pogba: ecco gli altri svincolati (Di venerdì 10 giugno 2022) Con il nuovo ciclo di Ten Hag sono molti i calciatori del Manchester United che non hanno rinnovato: ecco la lista Non soltanto Pogba: sono molti i calciatori che hanno salutato il Manchester United in questa estate. Sui propri canali ufficiali infatti, i Red Devils hanno salutato ben 11 calciatori, alcuni di questi che potrebbero essere degli interessanti colpi per la Serie A. ecco la lista completa: D’Mani MellorEdinson CavaniReece DevineLee GrantJesse LingardJuan MataNemanja MaticPaul McShanePaul PogbaConnor StanleyPaul Woolston L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Con il nuovo ciclo di Ten Hag sono molti i calciatori delche non hanno rinnovato:la lista Non soltanto: sono molti i calciatori che hanno salutato ilin questa estate. Sui propri canali ufficiali infatti, i Red Devils hanno salutato ben 11 calciatori, alcuni di questi che potrebbero essere degli interessanti colpi per la Serie A.la lista completa: D’Mani MellorEdinson CavaniReece DevineLee GrantJesse LingardJuan MataNemanja MaticPaul McShanePaulConnor StanleyPaul Woolston L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Manchester United are interested in Marco Asensio. ???? ??#MUFC ? #HalaMadrid ?? VOLE ?? ?? - DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - SkySport : Inter: su Bastoni ci sono Tottenham e Manchester United. Le news di calciomercato #SkySport #Inter… - PiccoloDiavolo6 : RT @CilentoRossone1: #Beckham ha scritto la storia con Real Madrid e Manchester United, ma sono bastate solamente 29 presenze con la nostra… - GiuseppeGuardi2 : RT @CilentoRossone1: #Beckham ha scritto la storia con Real Madrid e Manchester United, ma sono bastate solamente 29 presenze con la nostra… -