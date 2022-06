Manchester | 15enne accoltellato a morte

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è statomentre sua madre è rimasta gravemente ferita. Lo ha reso noto la polizia britannica spiegando che il sospetto, che si ritiene conoscesse le vittime, si è dato alla fuga. I testimoni hanno descritto l'aggressore come un uomo asiatico che indossa abiti scuri, sulla quarantina, di corporatura media e di altezza media. Il ragazzo è stato portato in ospedale con ferite d'arma da taglio ed è morto un'ora dopo. La madre, che ha 40 anni, è stata curata in ospedale per le ferite gravi riportate e rimane in condizioni stabili.