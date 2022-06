(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Promuovere l’immagine della Campania, soprattutto nell’anno della vetrina offerta da Procida Capitale della Cultura, deve essere un imperativo. Ben vengano gli investimenti tesi a finanziare eventi e ogni tipo di iniziative che rilancino la nostra terra, purché non estemporanei ma coerenti con una progettualità che valorizzi cultura, tradizione e storia a 360 gradi. Contribuire con un finanziamento pari aper la serata dei 30 anni di, artista che stimo e di cui sono un grande fan, stona con irealizzati, ad esempio, sul teatro San, a cui quest’anno sono stati sottratti 4 milioni rispetto alle precedenti annualità. Una questione che ho portato in aula ma che, nonostante le rassicurazioni ottenute, siamo ancora fermi a ...

M5S, Saiello: "Tagli al San Carlo, ma 250mila euro per Gigi D'Alessio" - Ex spolettificio Torre Annunziata, SAIELLO (M5S): 'Scongiurare la chiusura'

... Fulvio Bonavitacola, 'Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) attuazione in Regione Campania ad iniziativa del consigliere Gennaro) e rivolta all'assessore al lavoro ...... la "Stabilizzazione del personale della sanità assunto durante la pandemia da covid19" del consigliere delGennaro, la "Situazione relativa al personale precario impiegato in supporto ... Ex spolettificio Torre Annunziata, SAIELLO (M5S): "Scongiurare la chiusura" La Regione stanzia 250mila euro per lo show di piazza Plebiscito in cui D’Alessio celebrerà 30 anni di carriera ...Intervento del presidente della Commissione speciale Industria 4.0 e consigliere regionale M5S Gennaro Saiello, nel corso dell'audizione convocata sul tema in ...