"L'utero in affitto sfrutta le donne povere, e la pornografia mina la dignità umana", denuncia Francesco (Di venerdì 10 giugno 2022) In un società dove ormai tutto è contemplato, e laddove anche la natura pone i suoi limiti, per l'uomo, in virtù del suo trasbordante 'diritto' allo scibile, non possono esistere limitazioni: il no equivale ad una discriminazione. Una conquista egoistica che non conosce dogmi, morali od 'imposizioni' di sorta: 'basta pagare'! Ora, premessi i singoli casi eccezionali, o le conseguenze scaturite dalle asperità della vita, bisogna anche avere l'umiltà di capire che non sempre è giusto 'pretendere' perché è possibile ma, piuttosto, sarebbe molto più saggio e costruttivo fare tesoro di una delusione o di un sogno irrealizzato, per coltivare al meglio quel giardino interiore che chiamiamo anima. Purtroppo però qui ci addentriamo in un territorio delicato, il cui percorso lambirintico non può compiersi senza un'adeguata visione 'altra', capace di leggere oltre i limiti fisici ...

