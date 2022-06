L’uomo che beve whisky mentre è al volante (e in diretta social) e poi si schianta | VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Partiamo dalla notizia principale che conclude questa assurda vicenda accaduta su una strada statale a Sassari: tutte le persone coinvolte in questo incidente stanno bene e le loro ferite lievi sono state medicate in ospedale. Ma alla base di quanto accaduto c’è il comportamento dissennato di un uomo che (seguendo non illustri precedenti), stava trasmettendo in diretta social le sue mirabolanti “imprese” automobilistiche. Ecco il VIDEO delL’uomo che beve whisky mentre è alla guida e poi si schianta. In diretta Facebook. beve whisky mentre guida e si schianta, tutto in diretta su Facebook Prima, con la telecamera frontale del suo smartphone, si è ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Partiamo dalla notizia principale che conclude questa assurda vicenda accaduta su una strada statale a Sassari: tutte le persone coinvolte in questo incidente stanno bene e le loro ferite lievi sono state medicate in ospedale. Ma alla base di quanto accaduto c’è il comportamento dissennato di un uomo che (seguendo non illustri precedenti), stava trasmettendo inle sue mirabolanti “imprese” automobilistiche. Ecco ildelcheè alla guida e poi si. InFacebook.guida e si, tutto insu Facebook Prima, con la telecamera frontale del suo smartphone, si è ...

Pubblicità

ciropellegrino : Per #RahhalAmarri, conosciuto da tutti come #Said, l'uomo morto a #CastelVolturno dopo aver salvato due bambini che… - fanpage : Doveva essere un giorno di festa e invece... L’ex marito di Britney Spears ha fatto irruzione al matrimonio della c… - fanpage : Rahhal Amarri, “Said”, 42 anni, era marocchino e residente da anni in Italia. È anche l'uomo che per salvare due… - Simoerisio77 : In questa società del ca..o ci è forse sfuggito che il lavoro dovrebbe nobilitare l'uomo/donna non esaurirlo.....… - millo1970 : RT @ciropellegrino: Per #RahhalAmarri, conosciuto da tutti come #Said, l'uomo morto a #CastelVolturno dopo aver salvato due bambini che ris… -

Stalking, finge di partorire per tornare con l'ex In un'occasione si sarebbe anche aggrappata allo sportello della macchina e allo specchietto per fermare l'auto dell'uomo ". Una situazione che ha generato nella vittima "un grave e perdurante stato ... Libri d'Italia 2022, ospiti Pino Arlacchi, Elena Stancanelli, Oliviero Toscani e Pino Donaggio ... con le passioni e le debolezze di ogni uomo, le gite in barca, ... le gite in barca, il sogno di solcare l'Oceano, ma anche la ... Stefano Coppini intervista Oliviero Toscani che presenta Ne ho fatte di ... la Repubblica In un'occasione si sarebbe anche aggrappata allo sportello della macchina e allo specchietto per fermare'auto dell'". Una situazioneha generato nella vittima "un grave e perdurante stato ...... con le passioni e le debolezze di ogni, le gite in barca, ... le gite in barca, il sogno di solcare'Oceano, ma anche la ... Stefano Coppini intervista Oliviero Toscanipresenta Ne ho fatte di ... Pintus, l'uomo che fa correre il Real: "La fatica aiuta a restare giovani"