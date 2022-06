L' Unione Africana si appella a Zelensky | ' Sminare il porto di Odessa o sarà carestia' ma se lo fa | i russi

Pubblicità

Il presidente senegalese e attuale 'numero uno' dell', Macky Sall, ha chiesto lo sminamento del porto ucraino di Odessa per consentire l'export dei cereali e ha aggiunto di aver ricevuto rassicurazioni dal capo del Cremlino, Vladimir ...... precisando al contempo che l'incontro non sostituisce il dialogo che l', le Nazioni Unite e l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) stanno portando avanti per facilitare un ...Il presidente senegalese e attuale ‘numero uno’ dell’Unione Africana, Macky Sall, ha chiesto lo sminamento del porto ucraino di Odessa per consentire l’export dei cereali e ha aggiunto di aver ...Se i paesi dell’Ue fanno affidamento sulle crisi per poter dar vita a una realtà politica, la domanda “cos’è l’Europa” è destinata a restare senza risposta ...