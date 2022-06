Luigi Favoloso in carcere? Rischia più di 6 anni, ma non vuole difendersi al processo: il motivo (FOTO) (Di venerdì 10 giugno 2022) In queste ore, Luigi Favoloso ha pubblicato dei contenuti su Instagram in cui ha paventato l’ipotesi di andare in carcere. Il giovane ha spiegato che il prossimo 5 luglio dovrà andare a processo a Milano per difendere dall’accusa di stalking. Per la faccenda Rischia di dover fare 6 anni e 6 mesi di reclusione, tuttavia, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 10 giugno 2022) In queste ore,ha pubblicato dei contenuti su Instagram in cui ha paventato l’ipotesi di andare in. Il giovane ha spiegato che il prossimo 5 luglio dovrà andare aa Milano per difendere dall’accusa di stalking. Per la faccendadi dover fare 6e 6 mesi di reclusione, tuttavia, L'articolo proviene da KontroKultura.

