L’Ucraina senza forniture di armi è in difficoltà in prima linea (Di venerdì 10 giugno 2022) Per il vice capo dell’intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky, L’Ucraina è in difficoltà in prima linea e ora molto dipende dalle forniture di armi da parte dell’Occidente. “Questa è ora una guerra di artiglieria”, ha detto Skibitsky al Guardian. “E in termini di artiglieria stiamo perdendo”, ha affermato, aggiungendo: “Ora tutto dipende da ciò che (l’Occidente) ci dà”. Guerra in Ucraina, il vice capo degli 007 militari, Vadym Skibitsky, ammette: “In termini di artiglieria stiamo perdendo” La maggior parte della città orientale di Severodonetsk sarebbe ormai sotto il controllo russo. Intanto continuano i contatti tra Kiev e i leader occidentali. Il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico. Zelensky, in un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) Per il vice capo dell’intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky,è inine ora molto dipende dalledida parte dell’Occidente. “Questa è ora una guerra di artiglieria”, ha detto Skibitsky al Guardian. “E in termini di artiglieria stiamo perdendo”, ha affermato, aggiungendo: “Ora tutto dipende da ciò che (l’Occidente) ci dà”. Guerra in Ucraina, il vice capo degli 007 militari, Vadym Skibitsky, ammette: “In termini di artiglieria stiamo perdendo” La maggior parte della città orientale di Severodonetsk sarebbe ormai sotto il controllo russo. Intanto continuano i contatti tra Kiev e i leader occidentali. Il presidente francese Emmanuel Macron e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico. Zelensky, in un ...

Pubblicità

GiovaQuez : Quelli come Belpietro che criticano le sanzioni e l'invio di armi parlando di un'intesa non farebbero prima a chied… - GiovaQuez : Biden: 'Niente sull'Ucraina, senza l'Ucraina. E' il loro territorio. Non dirò loro cosa devono fare e cosa non devono fare' #UkraineWar - GiovaQuez : Santoro: 'In Ucraina esisteva una guerra civile, in questa situazione si sono inseriti gli americani che hanno arma… - Claudia42265204 : RT @montanalu: Rifornimenti bellici dal 2014, non dal 2022?L'adesione dell'opposizione all'invio di armi è puro interesse economico, non st… - Ve10Ve_Ghost : RT @GiovaQuez: Quelli come Belpietro che criticano le sanzioni e l'invio di armi parlando di un'intesa non farebbero prima a chiedere la re… -