Lotito: "I tifosi della Lazio? Li ho abituati troppo bene. I romanisti sono diversi, per loro la Roma si ama e non si discute" (Di venerdì 10 giugno 2022) Azione, reazione. Il presidente parla, i tifosi rispondono. Lotito provoca, i supporters lo attaccano come non mai. Tutta colpa delle parole pronunciate dal patron della Lazio durante un appuntamento elettorale a Viterbo, dove Lotito sostiene il candidato di centrodestra. Il discorso, non si sa come, scivola sul calcio, sulle differenze tra tifoseria biancocelesti e giallorossa. Lotito parla e dice cose pesanti: per lui i tifosi laziali "sono particolari", spiega di "averli abituati troppo bene perché nella loro storia hanno sempre sofferto, hanno fatto le collette e la gente si è anche rovinata economicamente, però erano coinvolti emotivamente". E fin qui. Poi però ...

