Lotito: «I laziali li ho abituati troppo bene. Il romanista è diverso, la Roma non si discute, si ama» (VIDEO) (Di venerdì 10 giugno 2022) Un VIDEO di Claudio Lotito tratto dall’account Twitter di Tuttomercato.web. Ecco le dichiarazioni del presidente della Lazio Quando porti i fatti, la gente non torna sui propri passi ma vuole sempre di più. Guardate noi abbiamo vinto la Supercoppa contro l’Inter di Mourinho che aveva vinto il triplete, l’abbiamo vinta contro la Juventus e la domenica dopo allo stadio non c’era nessuno. Per farvi capire che il tifoso laziale è particolare. Il Romanista è diverso perché dice la Roma non si discute, si ama, anche se va mele va bene, loro sono contenti, all’inizio vincono il campionato e poi magari si ritrovano che lottano per altre posizioni, però si accontentano. Noi come laziali, purtroppo forse i ho ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) Undi Claudiotratto dall’account Twitter di Tuttomercato.web. Ecco le dichiarazioni del presidente della Lazio Quando porti i fatti, la gente non torna sui propri passi ma vuole sempre di più. Guardate noi abbiamo vinto la Supercoppa contro l’Inter di Mourinho che aveva vinto il triplete, l’abbiamo vinta contro la Juventus e la domenica dopo allo stadio non c’era nessuno. Per farvi capire che il tifoso laziale è particolare. Ilperché dice lanon si, si ama, anche se va mele va, loro sono contenti, all’inizio vincono il campionato e poi magari si ritrovano che lottano per altre posizioni, però si accontentano. Noi come, purforse i ho ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : #Lazio, #Lotito attacca: 'Laziali abituati troppo bene, tifosi #Roma sono diversi. Vinto Supercoppa contro #Inter… - HouseofASRoma : Laziali umiliati da Lotito ancora una volta - theysaythegeni1 : RT @TuttoMercatoWeb: #Lazio, #Lotito attacca: 'Laziali abituati troppo bene, tifosi #Roma sono diversi. Vinto Supercoppa contro #Inter del… - napolista : Lotito: «I laziali li ho abituati troppo bene. Il romanista è diverso, la Roma non si discute, si ama» (VIDEO) Il… - LAROMA24 : Lotito: 'Laziali abituati troppo bene, invece per i romanisti la Roma non si discute, si ama' (VIDEO) #AsRoma… -