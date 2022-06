Lotito | “I laziali? Forse li ho abituati troppo bene… il romanista è diverso”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 giugno 2022) Viterbo – “Perchéa tanti non piace? Le persone pensano che la squadra sia un patrimonio loro. Hanno ragione dal punto di vista passionale, ma non ce l’hanno dal punto di vista gestionale. Sono abituato a vendere realtà, non sogni”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio, a un evento elettorale a Viterbo a sostegno di Claudio Ubertini di Forza Italia. “Abbiamo vinto la Supercoppa contro l’Inter di Mourinho che aveva fatto il triplete e poi contro la Juventus – ha ricordato– poi la partita dopo nessuno era allo stadio. Il laziale è particolare. Ilperché dice ‘la Roma non si discute, si ama’, anche se va male sono contenti, all’iniziano vincono il campionato poi si trovano a combattere per altre posizioni, però si accontentano”. “Noi ...