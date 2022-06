Lotito | frecciata ai romanisti | Partono per vincere il campionato | ma poi si accontentano di lottare per Noi laziali invece

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il presidente della Lazio Claudio, nella serata di ieri è stato ospite a Viterbo per un evento elettorale, dove ha rilasciato alcune dichiarazioni sui tifosi biancocelesti, ma anche su quelli...

Pubblicità

aquila7630 : Il presidente della #Lazio Claudio #Lotito, ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha punzecchiato i tifosi… - Pall_Gonfiato : Lotito, frecciata ai romanisti: 'Partono per vincere il campionato, ma poi si accontentano di lottare per... Noi la… - serieAnews_com : #Lazio, #Lotito parla delle ambizioni del club e lancia una frecciata ai tifosi -

lo ha chiarito la scorsa settimana a cena con, dopo aver mugugnato per il ritardo: 'Abbiamo ... Unaai tifosi bianconeri che lo avevano fischiato (e applaudito il serbo), ma anche un ...... 'L'Olimpico non sarebbe pieno neanche se regalassi i biglietti' Tifosi Lazio © LaPresseE... Poi l'ennesimaa proposito della polemica principale, quella delle poche presenze all'...Immobile in Azzurro è spesso vittima di attacchi ingiustificati, a lanciare una frecciata è stato anche l'ex Lazio Christian ...