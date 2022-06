L'orso Paddington deportato in Ruanda: la protesta britannica contro le nuove leggi sull'immigrazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Arrivò in Inghilterra dal Perù, ma dov'è il suo visto? "Avete visto questo individuo?". La domanda campeggia su un manifesto affisso negli uffici del ministero degli Interni di Londra. Sotto la scritta compare la foto del "ricercato" corredata di dettagli utili all'identificazione: si chiama Paddington, è un orsetto bruno infagottato in un giubbotto blu; porta un cappello rosso ed è … Leggi su it.mashable (Di venerdì 10 giugno 2022) Arrivò in Inghilterra dal Perù, ma dov'è il suo visto? "Avete visto questo individuo?". La domanda campeggia su un manifesto affisso negli uffici del ministero degli Interni di Londra. Sotto la scritta compare la foto del "ricercato" corredata di dettagli utili all'identificazione: si chiama, è un orsetto bruno infagottato in un giubbotto blu; porta un cappello rosso ed è …

Pubblicità

DigitalkPR : L'orso Paddington deportato in Ruanda: la protesta britannica contro le nuove leggi sull'immigrazione Arrivò in Ing… - DigitalkPR : L'orso Paddington deportato in Ruanda: la protesta britannica contro le nuove leggi sull'immigrazione Arrivò in Ing… - ParliamoDiNews : L'orso Paddington deportato in Ruanda: la protesta britannica contro le nuove leggi sull'immigrazione - L… - Rojname_com : L'orso Paddington deportato in Ruanda: la protesta britannica contro le nuove leggi sull'immigrazione - L… - ArturNuraj : @Ale9ssandra Quella dell’orso Paddington e la Regina Elisabetta è decisamente più carina.?? -