Lombardia, Calenda spariglia: “Moratti sarebbe una ottima candidata presidente” (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Carlo Calenda spariglia in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia. “Ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso, Letizia Moratti sarebbe ottima candidata a fare il presidente della regione. Lo farebbe molto bene”, ha detto il leader di Azione a margine della sua visita al Salone del mobile di Milano. Immediate le repliche degli altri partiti, da Forza Italia al Pd. “Noi abbiamo fatto un nome che per noi e’ molto valido, Carlo Cottarelli. Se la sinistra deciderà, invece, di andare verso un nome molto spostato a sinistra noi rifletteremo su una candidatura terza”, ha spiegato il leader di Azione sempre a proposito del prossimo candidato presidente. Azione, anche alle elezioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – Carloin vista delle prossime elezioni regionali in. “Ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso, Letiziaa fare ildella regione. Lo farebbe molto bene”, ha detto il leader di Azione a margine della sua visita al Salone del mobile di Milano. Immediate le repliche degli altri partiti, da Forza Italia al Pd. “Noi abbiamo fatto un nome che per noi e’ molto valido, Carlo Cottarelli. Se la sinistra deciderà, invece, di andare verso un nome molto spostato a sinistra noi rifletteremo su una candidatura terza”, ha spiegato il leader di Azione sempre a proposito del prossimo candidato. Azione, anche alle elezioni ...

Pubblicità

SaverioF46 : RT @salvini_giacomo: Il leader di Azione Carlo Calenda fa un endorsement nei confronti di Letizia Moratti come candidata alla presidenza de… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Calenda spinge per candidare Cottarelli in Lombardia, ma aggiunge: 'Letizia Moratti sarebbe un ottimo governatore' http… - direpuntoit : Letizia #Moratti candidata alla presidenza lombarda, magari con un terzo polo? L’idea stuzzica il leader di Azione… - RiccardoGavazza : Cosa è sta storia della Moratti che secondo Calenda andrebbe bene come presidente della Regione Lombardia??! Ho ap… - albertoorselli : RT @salvini_giacomo: Il leader di Azione Carlo Calenda fa un endorsement nei confronti di Letizia Moratti come candidata alla presidenza de… -