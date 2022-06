L’offerta di Chelsea e PSG a Koulibaly fa tremare il Napoli: è impareggiabile (Di venerdì 10 giugno 2022) Kalidou Koulibaly via da Napoli è una ipotesi che diventa sempre più probabile, ma mano che passano i giorni. Il giocatore ha chiesto chiarezza alla società, non andrà mai allo scontro, ma nemmeno vuole restare in bilico. Per questo chiede al club di fargli sapere quale sarà il suo destino. Ma il caos rinnovi di contratto al Napoli è già in atto da tempo e districare la matassa non sarà affatto semplice. Ci sono una serie di nodi che stanno venendo tutti al pettine e che rischiano di rallentare pesantemente il calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis. Uno di questi è senza dubbio Koulibaly che ha offerte da Chelsea e PSG, secondo quanto riferisce Gazzetta, ma è ancora legato da un anno di contratto con il Napoli. Il rinnovo con il club azzurro a 4 milioni di euro netti con bonus ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 giugno 2022) Kalidouvia daè una ipotesi che diventa sempre più probabile, ma mano che passano i giorni. Il giocatore ha chiesto chiarezza alla società, non andrà mai allo scontro, ma nemmeno vuole restare in bilico. Per questo chiede al club di fargli sapere quale sarà il suo destino. Ma il caos rinnovi di contratto alè già in atto da tempo e districare la matassa non sarà affatto semplice. Ci sono una serie di nodi che stanno venendo tutti al pettine e che rischiano di rallentare pesantemente il calciomercato del club di Aurelio De Laurentiis. Uno di questi è senza dubbioche ha offerte dae PSG, secondo quanto riferisce Gazzetta, ma è ancora legato da un anno di contratto con il. Il rinnovo con il club azzurro a 4 milioni di euro netti con bonus ...

