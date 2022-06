Lo scrittore che Putin vuole arrestare. 'Da mesi vivo nascosto in Europa' (Di venerdì 10 giugno 2022) Lo scrittore russo Dmitry Glukhovsky "Pur conoscendo perfettamente i loro sistemi, non mi aspettavo che arrivassero a questo punto. Mi hanno giudicato colpevole di aver gettato discredito sull'Armata ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Lorusso Dmitry Glukhovsky "Pur conoscendo perfettamente i loro sistemi, non mi aspettavo che arrivassero a questo punto. Mi hanno giudicato colpevole di aver gettato discredito sull'Armata ...

Advertising

gippu1 : È morto un gigante, uno scrittore, un genio, un provocatore, un accompagnatore di pomeriggi europei, notti american… - euronewsit : 'Stop alla guerra in Ucraina, Mosca ritiri le truppe'. Il mandato di cattura spiccato contro di lui non imbavaglia… - WeAreTennisITA : È morto Gianni Clerici: scrittore e giornalista, è stato il compagno di letture e telecronache di chiunque ha segui… - marco_veracini : @laHantucci @adelphiedizioni Che l'ho letto e, come al solito, rinnovo il mio stupore per un immenso e prolifico sc… - FChiusaroli : RT @PatriziaTenda: #colazione con Alison Lurie: Se sei felice e ti diverti a scrivere, la gente pensa che sei uno scrittore commerciale, se… -