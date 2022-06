“Lo abbiamo appena saputo” Stefano Tacconi | parla il figlio Andrea | cosa hanno deciso i medici

(Di venerdì 10 giugno 2022)e le sue condizioni di salute. Sono ormai passati quasi due mesi dal malore improvviso, un’ischemia cerebrale per la precisione, dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana e tutti non fanno altro che ricercare quotidianamente notizie sullo stato fisico dell’uomo. Ad aggiornare costantemente i fan sono soprattutto la moglie Laura Speranza e il. E proprio quest’ultimo, alcune ore fa, ha annunciato una delle notizie più belle che poteva dare. A proposito die le sue condizioni di salute, un paio di giorni fa la moglie è intervenuta a Mattino Cinque e ha raccontato: “si è svegliato lunedì dopo l’intervento, ha scritto su un foglio con una penna S + L con Love.si è svegliato ...

Pubblicità

NeriTorrigiani : RT @Corrilavita: Abbiamo appena saputo che #StefanoMancuso, botanico e accademico dell'@UNI_FIRENZE, nonché amico e testimonial di #CORRILA… - GrilliNatalia : @marysorriso79 Noi invece siamo lì da quando Pietro aveva 2 anni. Oggi ne ha 14 e gli abbiamo appena insegnato a tagliarsi i baffi ?? - whodfuckisraff : @octoberinmyeyes ti giuro fra appena abbiamo finito è partita pentole e bicchieri alla tv… - Corrilavita : Abbiamo appena saputo che #StefanoMancuso, botanico e accademico dell'@UNI_FIRENZE, nonché amico e testimonial di… - flayawa : @bmimmo123 “Non si apprezza il valore di quel che abbiamo mentre ne godiamo, ma appena lo perdiamo e ci manca, lo s… -

Laziostory

Lo scorso annovisto quanto è forte all'inizio della stagione, quando eraarrivato. Poi sfortunatamente si è fatto male contro l'Aston Villa e tutto si è rallentato, anche perché ha ...Il napoletano è emozionatissimo sul social commenta il viaggiofatto e scrive: 'Tiportato nella nostra isola del cuore per farti vivere la magia che proviamo ogni volta che veniamo ... Immobile a Sky: “Con Sarri abbiamo appena iniziato a divertirci. Darò ancora il mio contributo all’Italia” Durante il Summer Game Fest 2022, che si è tenuto ieri sera, sono stati svelati numerosi titoli: ecco i dettagli.Dmitry Glukhovsky, lo scrittore più venduto in Russia, è inseguito da un mandato di cattura: in questo articolo spiega come una generazione che non aveva vissuto gli orrori delle purghe stia assistend ...