Liverpool, Salah giocatore dell’anno in Premier League | VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Mohamed Salah, 31enne attaccante egiziano del Liverpool di Jürgen Klopp, votato da giornalisti sportivi e colleghi calciatori quale migliore della stagione in Premier League. Le sue prime parole: "Sono sempre al servizio della squadra". Il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 giugno 2022) Mohamed, 31enne attaccante egiziano deldi Jürgen Klopp, votato da giornalisti sportivi e colleghi calciatori quale migliore della stagione in. Le sue prime parole: "Sono sempre al servizio della squadra". Il

Pubblicità

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@LFC, @MoSalah giocatore dell'anno in @premierleague | #VIDEO - #PremierLeague #LiverpoolFC #Liverpool #LFC #Salah htt… - PianetaMilan : .@LFC, @MoSalah giocatore dell'anno in @premierleague | #VIDEO - #PremierLeague #LiverpoolFC #Liverpool #LFC #Salah… - matt_eoo0 : RT @eddajesu: 12 luglio 2017, Di Marzio dava la notizia dell’interessamento della Roma per Mahrez. Salah era passato da poco al Liverpool… - NoMoreLimone : @ElTrattore @capuanogio Eh si... pensa che idioti in Premier League, con il City che gioca senza punte, il Liverpoo… - eddajesu : 12 luglio 2017, Di Marzio dava la notizia dell’interessamento della Roma per Mahrez. Salah era passato da poco al… -