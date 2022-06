LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 6-13, Finale basket 2022 in DIRETTA: ottimo avvio milanese (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-19 Due liberi di Hall. 15-17 Tripla di Weems. Due minuti alla fine del quarto. 12-17 Due liberi di Shields. Hackett è tornato in panchina e sta correndo fuori dal campo per testare la sua gamba destra. Pajola sbaglia poi il libero supplementare. 12-15 Clamoroso canestro in penetrazione di Pajola con il fallo di Baldasso. 10-15 Shields trova due punti in penetrazione. 10-13 Primi due punti nelle finali per Weems. Parziale di 6-0 per la Virtus. 8-13 Altri due punti di Jaiteh dopo il rimbalzo in attacco. Quattro minuti alla fine del primo quarto. 6-13 Jaiteh strappa il rimbalzo e segna due punti facili al tabellone. Problemi per Daniel Hackett, che ha accusato un duro colpo contro Bentil. Il giocatore è stato accompagnato con tanta fatica negli spogliatoi. Stoppata di Shields su Teodosic e poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-19 Due liberi di Hall. 15-17 Tripla di Weems. Due minuti alla fine del quarto. 12-17 Due liberi di Shields. Hackett è tornato in panchina e sta correndo fuori dal campo per testare la sua gamba destra. Pajola sbaglia poi il libero supplementare. 12-15 Clamoroso canestro in penetrazione di Pajola con il fallo di Baldasso. 10-15 Shields trova due punti in penetrazione. 10-13 Primi due punti nelle finali per Weems. Parziale di 6-0 per la. 8-13 Altri due punti di Jaiteh dopo il rimbalzo in attacco. Quattro minuti alla fine del primo quarto. 6-13 Jaiteh strappa il rimbalzo e segna due punti facili al tabellone. Problemi per Daniel Hackett, che ha accusato un duro colpo contro Bentil. Il giocatore è stato accompagnato con tanta fatica negli spogliatoi. Stoppata di Shields su Teodosic e poi ...

