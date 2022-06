LIVE – Sonego-Berrettini 6-3 3-6 2-4, derby italiano a Stoccarda (Di venerdì 10 giugno 2022) Il giorno del derby azzurro tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini va in scena al BOSS Open, torneo di Stoccarda valevole per l’ATP 250. Due italiani per un posto in semifinale: sarà la prima volta nel circuito ATP dove si ritroveranno da avversari. Chi avrà la meglio nel match tra Sonego e Berrettini se la vedrà contro il tedesco Oscar Otte, qualificato alle semifinali senza giocare la propria partita, in virtù del forfait del francese Benjamin Bonzi. Il percorso dei due azzurri e i precedenti Sarà la seconda sfida per Matteo Berrettini dal suo rientro in campo dopo l’operazione alla mano destra. L‘esordio nel torneo teutonico ha dato risposte incoraggianti, nonostante un Albot mai domo che però si è dovuto piegare nel terzo set con il punteggio di 6-2 4-6 ... Leggi su zon (Di venerdì 10 giugno 2022) Il giorno delazzurro tra Lorenzoe Matteova in scena al BOSS Open, torneo divalevole per l’ATP 250. Due italiani per un posto in semifinale: sarà la prima volta nel circuito ATP dove si ritroveranno da avversari. Chi avrà la meglio nel match trase la vedrà contro il tedesco Oscar Otte, qualificato alle semifinali senza giocare la propria partita, in virtù del forfait del francese Benjamin Bonzi. Il percorso dei due azzurri e i precedenti Sarà la seconda sfida per Matteodal suo rientro in campo dopo l’operazione alla mano destra. L‘esordio nel torneo teutonico ha dato risposte incoraggianti, nonostante un Albot mai domo che però si è dovuto piegare nel terzo set con il punteggio di 6-2 4-6 ...

