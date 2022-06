LIVE Italia-Polonia volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri cercano il riscatto con i campioni del mondo (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.22: Nella prima sfida della VNL 2022 la Polonia ha sconfitto 3-0 l’Argentina 1.19: Per il resto tanti giovani: gli alzatori Jan Firlej e ?ukasz Kozub, lo schiacciatore Karol Butryn, i centrali Mateusz Por?ba e Jakub Urbanowicz, gli opposti Rafa? Szymura e Bart?omiej Lipi?ski e il libero Kamil Szymura. 1.16: A differenza di ieri, quando dall’altra parte della rete c’era una Francia, quasi al completo, oggi gli azzurri affronteranno una Polonia sperimentale che ha nel suo organico di questa prima settimana di gare solo tre campioni del mondo, Karol K?os, Jakub Kochanowski e Bartosz Kwolek. Gli altri esperti sono Maciej Muzaj o Tomasz Fornal. 1.13: campioni del mondo contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.22: Nella prima sfida della VNLlaha sconfitto 3-0 l’Argentina 1.19: Per il resto tanti giovani: gli alzatori Jan Firlej e ?ukasz Kozub, lo schiacciatore Karol Butryn, i centrali Mateusz Por?ba e Jakub Urbanowicz, gli opposti Rafa? Szymura e Bart?omiej Lipi?ski e il libero Kamil Szymura. 1.16: A differenza di ieri, quando dall’altra parte della rete c’era una Francia, quasi al completo, oggi gliaffronteranno unasperimentale che ha nel suo organico di questa prima settimana di gare solo tredel, Karol K?os, Jakub Kochanowski e Bartosz Kwolek. Gli altri esperti sono Maciej Muzaj o Tomasz Fornal. 1.13:delcontro ...

