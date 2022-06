LIVE Italia-Polonia 3-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: la “premiata ditta” Bottolo-Romanò trascina gli azzurri al primo successo! (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.16: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla notte fra sabato e domenica per la terza sfida degli azzurri contro il Canada. Buonanotte! 3.15: I top scorer in casa azzurra sono stati proprio loro, Mattia Bottolo e Yuri Romano con 16 punti a testa. bene anche Recine con 9 punti all’attivo. Per la Polonia 17 i punti di Butryn, incontenibile per i primi due set, 12 punti a testa per gli schiacciatori Szymura e Fornal che hanno commesso anche tanti errori. 3.14: azzurri in difficoltà muro e in attacco nei primi due parziali, poi Bottolo e Romanò hanno preso per mano i compagni ed è arrivata la rimonta che ha permesso alla squadra di De Giorgi di sbloccarsi contro una Polonia ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.16: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla notte fra sabato e domenica per la terza sfida deglicontro il Canada. Buonanotte! 3.15: I top scorer in casa azzurra sono stati proprio loro, Mattiae Yuri Romano con 16 punti a testa. bene anche Recine con 9 punti all’attivo. Per la17 i punti di Butryn, incontenibile per i primi due set, 12 punti a testa per gli schiacciatori Szymura e Fornal che hanno commesso anche tanti errori. 3.14:in difficoltà muro e in attacco nei primi due parziali, poihanno preso per mano i compagni ed è arrivata la rimonta che ha permesso alla squadra di De Giorgi di sbloccarsi contro una...

