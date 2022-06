LIVE Italia-Polonia 3-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: Bottolo e Romanò superlativi, sconfitti i campioni del mondo! (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’Italia 3.16: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla notte fra sabato e domenica per la terza sfida degli azzurri contro il Canada. Buonanotte! 3.15: I top scorer in casa azzurra sono stati proprio loro, Mattia Bottolo e Yuri Romano con 16 punti a testa. bene anche Recine con 9 punti all’attivo. Per la Polonia 17 i punti di Butryn, incontenibile per i primi due set, 12 punti a testa per gli schiacciatori Szymura e Fornal che hanno commesso anche tanti errori. 3.14: Azzurri in difficoltà muro e in attacco nei primi due parziali, poi Bottolo e Romanò hanno preso per mano i compagni ed è arrivata la rimonta che ha permesso alla squadra di De Giorgi di sbloccarsi contro una ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DELL’3.16: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla notte fra sabato e domenica per la terza sfida degli azzurri contro il Canada. Buonanotte! 3.15: I top scorer in casa azzurra sono stati proprio loro, Mattiae Yuri Romano con 16 punti a testa. bene anche Recine con 9 punti all’attivo. Per la17 i punti di Butryn, incontenibile per i primi due set, 12 punti a testa per gli schiacciatori Szymura e Fornal che hanno commesso anche tanti errori. 3.14: Azzurri in difficoltà muro e in attacco nei primi due parziali, poihanno preso per mano i compagni ed è arrivata la rimonta che ha permesso alla squadra di De Giorgi di sbloccarsi contro una ...

