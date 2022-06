LIVE Italia-Polonia 2-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri dominano il terzo set, 25-20 (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Murooooooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaaaaa 3-3 Vincente Romanò da zona 2 2-3 Errore al servizio Italia 2-2 Diagonale stretta di Bottolo da zona 4 1-2 Vincente Butryn da zona 2 1-1 La pipe di Bottolo 1-0 Vincente Fornal da zona 4 25-20 Errore al servizio Polonia e l’Italia si aggiudica anche il terzo set. Bene gli azzurri ma tanti demeriti della Poloinia che ha sbagliato tantissimo in questo parziale 24-20 Errore al servizio Italia 24-19 Errore al servizio Polonia 23-19 Diagonale vincente da seconda linea di Butryn 23-18 Mano out Bottolo da zona 4 22-18 Primo tempo Kochanowski 22-17 Out l’attacco di Fornal da zona 4 21-17 Ace Poreba 21-16 Il muro di Butryn su Romanò 21-15 Errore al ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Murooooooooooooooooooo Moscaaaaaaaaaaaaaaaaa 3-3 Vincente Romanò da zona 2 2-3 Errore al servizio2-2 Diagonale stretta di Bottolo da zona 4 1-2 Vincente Butryn da zona 2 1-1 La pipe di Bottolo 1-0 Vincente Fornal da zona 4 25-20 Errore al servizioe l’si aggiudica anche ilset. Bene glima tanti demeriti della Poloinia che ha sbagliato tantissimo in questo parziale 24-20 Errore al servizio24-19 Errore al servizio23-19 Diagonale vincente da seconda linea di Butryn 23-18 Mano out Bottolo da zona 4 22-18 Primo tempo Kochanowski 22-17 Out l’attacco di Fornal da zona 4 21-17 Ace Poreba 21-16 Il muro di Butryn su Romanò 21-15 Errore al ...

