LIVE Italia-Polonia 0-1 volley, Nations League 2022 in DIRETTA: la squadra di Grbic si aggiudica il primo set, 21-25 (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 Il muro di Poreba su Romanò per chiudere il primo set. Polacchi avanti 1-0 21-24 Errore al servizio Italia 21-23 Errore al servizio Polonia 20-23 Errore al servizio Italia 20-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-22 La pipe di Recine 18-22 Ace Butryn 18-21 Mano out di Butryn da seconda linea 18-20 Muro di Fornal 18-19 Vincente Romanò da zona 4 17-19 Errore al servizio Italia 17-18 Vincente Romanò in parallela da zona 2 16-18 Errore al servizio Polonia 15-18 primo tempo Poreba 15-17 La parallela di Romanò da seconda linea 14-17 primo tempo Poreba a chiudere una lunga azione con belle difese da una parte e dall’altra 14-16 Mano out di Butryn da ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-25 Il muro di Poreba su Romanò per chiudere ilset. Polacchi avanti 1-0 21-24 Errore al servizio21-23 Errore al servizio20-23 Errore al servizio20-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19-22 La pipe di Recine 18-22 Ace Butryn 18-21 Mano out di Butryn da seconda linea 18-20 Muro di Fornal 18-19 Vincente Romanò da zona 4 17-19 Errore al servizio17-18 Vincente Romanò in parallela da zona 2 16-18 Errore al servizio15-18tempo Poreba 15-17 La parallela di Romanò da seconda linea 14-17tempo Poreba a chiudere una lunga azione con belle difese da una parte e dall’altra 14-16 Mano out di Butryn da ...

Advertising

roncellamare : Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - L… - matteosalvinimi : #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo… - bot_naps : Quel coglione di Mich ha subito 7 rigori nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - gabseverini : RT @roncellamare: Cari Amici, grandi notizie! Dalla prossima settimana prenderà il via il “RON 50 - Non Abbiamo Bisogno di Parole - Live To… - Emergenza24 : [10.06-00:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -