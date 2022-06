LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: superato l’ultimo GPM, il gruppo paga 3’05”. 55 km all’arrivo (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 14.55 L’ordine di passaggio al Col de Cabre: 1 Pierre Rolland 5 pt. 2 Warren Barguil 3 pt. 3 Geoffrey Bouchard 2 pt. 4 Victor Lafay 1 pt. 14.52 Bruno Armirail accusa già 1? dal drappello di testa quando siamo ormai prossimi allo scollinamento. 14.49 Così come avvenuto ieri lo sprinter olandese Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) perde le ruote della carovana. 14.46 La Trek-Segafredo si mette a dettare il passo nel plotone, forcing di Julien Bernard. 14.43 Bruno Armirail (Groupama – FDJ) accusa qualche metro dai compagni di fuga. Il francese è il primo battistrada ad andare in difficoltà. 14.40 Il gruppo aumenta i giri del motore in salita, recuperati 20” in un paio di chilometri. 14.37 60 km ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL14.55 L’ordine di passaggio al Col de Cabre: 1 Pierre Rolland 5 pt. 2 Warren Barguil 3 pt. 3 Geoffrey Bouchard 2 pt. 4 Victor Lafay 1 pt. 14.52 Bruno Armirail accusa già 1? dal drappello di testa quando siamo ormai prossimi allo scollinamento. 14.49 Così come avvenuto ieri lo sprinter olandese Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) perde le ruote della carovana. 14.46 La Trek-Segafredo si mette a dettare il passo nel plotone, forcing di Julien Bernard. 14.43 Bruno Armirail (Groupama – FDJ) accusa qualche metro dai compagni di fuga. Il francese è il primo battistrada ad andare in difficoltà. 14.40 Ilaumenta i giri del motore in salita, recuperati 20” in un paio di chilometri. 14.37 60 km ...

