LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: superato l’ultimo GPM, il gruppo paga 3’05”. 48 km all’arrivo (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 15.01 Il gruppo ha dato una bella accelerata in questo tratto di discesa sotto la spinta di Trek-Segafredo e Jumbo-Visma. Il distacco è ora di 2’50”. 14.59 Esaurito il tentativo del francese, davanti rimangono sempre in sei: Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team), Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM), Victor Lafay (Cofidis) e Valentin Ferron (TotalEnergies). 48 km all’arrivo, gruppo a 3’05”. 14.57 Accelerata di Barguil in discesa! Ma la contropendenza non è troppo tecnica, difficile scavare il solco. 14.55 L’ordine di passaggio al Col de Cabre: 1 Pierre Rolland 5 pt. 2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL15.01 Ilha dato una bella accelerata in questo tratto di discesa sotto la spinta di Trek-Segafredo e Jumbo-Visma. Il distacco è ora di 2’50”. 14.59 Esaurito il tentativo del francese, davanti rimangono sempre in sei: Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Warren Barguil (Team Arkéa Samsic), Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team), Pierre Rolland (B&B Hotels – KTM), Victor Lafay (Cofidis) e Valentin Ferron (TotalEnergies). 48 km”. 14.57 Accelerata di Barguil in discesa! Ma la contropendenza non è troppo tecnica, difficile scavare il solco. 14.55 L’ordine di passaggio al Col de Cabre: 1 Pierre Rolland 5 pt. 2 ...

