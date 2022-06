LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga può farcela, occasione per Bagioli! Il gruppo insegue a 2’40” (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 15.31 20 km al traguardo di Gap! 15.30 Finito il lavoro della Trek e delle altre squadre che stavano tirando! Rimane in testa la Jumbo-Visma, vedremo se i giallo-neri tenteranno la rincorda disperata. 15.29 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae i sei battistrada, guidati proprio dal nostro Andrea Bagioli, unico azzurro tra cinque francesi: Only 28 kilometers until the finish of the #Dauphine.@AndreaBagioli and his companions hold a 2:50 margin as the road rises gently again. Photo: @GettySport pic.twitter.com/ecfNiwmbgT — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst alphavinyl) June 10, 2022 15.28 Si unisce anche l’Intermarché Wanty Gobert nell’inseguimento, ma potrebbe essere troppo tardi… 15.26 25 km al ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL15.31 20 km al traguardo di Gap! 15.30 Finito il lavoro della Trek e delle altre squadre che stavano tirando! Rimane in testa la Jumbo-Visma, vedremo se i giallo-neri tenteranno la rincorda disperata. 15.29 Ecco un’immagine dalla corsa che ritrae i sei battistrada, guidati proprio dal nostro Andrea Bagioli, unico azzurro tra cinque francesi: Only 28 kilometers until the finish of the #Dauphine.@AndreaBagioli and his companions hold a 2:50 margin as the road rises gently again. Photo: @GettySport pic.twitter.com/ecfNiwmbgT — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst alphavinyl) June 10,15.28 Si unisce anche l’Intermarché Wanty Gobert nell’inseguimento, ma potrebbe essere troppo tardi… 15.26 25 km al ...

