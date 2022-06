LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo blocca ogni tentativo di fuga, 160 km all’arrivo (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 12.21 Sono stati diversi in questi chilometri i tentativi di fuga, ma per ora il gruppo non lascia andare nessuno. 12.19 È iniziata la scalata verso il Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (quarta categoria di 2,1 km al 4,3%). 12.15 Ripresi i tre battistrada. gruppo ancora compatto. 12.13 Scende a 10” il vantaggio dei tre fuggitivi. 12.10 Il gruppo comunque è ancora lì. I tre battistrada hanno infatti soltanto 15” di margine. 12.08 Tra poco i corridori inizieranno la prima salita di giornata, ovvero quella che porterà al GPM di Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (quarta categoria di 2,1 km al 4,3%). 12.04 Si tratta di Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL12.21 Sono stati diversi in questi chilometri i tentativi di, ma per ora ilnon lascia andare nessuno. 12.19 È iniziata la scalata verso il Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (quarta categoria di 2,1 km al 4,3%). 12.15 Ripresi i tre battistrada.ancora compatto. 12.13 Scende a 10” il vantaggio dei tre fuggitivi. 12.10 Ilcomunque è ancora lì. I tre battistrada hanno infatti soltanto 15” di margine. 12.08 Tra poco i corridori inizieranno la prima salita di giornata, ovvero quella che porterà al GPM di Côte de Sainte-Eulalie-en-Royans (quarta categoria di 2,1 km al 4,3%). 12.04 Si tratta di Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl ...

Pubblicità

RadioZetaOf : ?? 'Lo so, ho?un?bagaglio?emotivo Sbaglio, ma ci?giro assieme al?mondo da un po' Lo so, è come fossi ubriaco Ma non… - rrysscinema : RT @RadioZetaOf: ?? 'Lo so, ho?un?bagaglio?emotivo Sbaglio, ma ci?giro assieme al?mondo da un po' Lo so, è come fossi ubriaco Ma non ho bevu… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 11:15 per vivere in diretta integrale con noi la sesta tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné - alfa_goat : RT @RadioZetaOf: ?? 'Lo so, ho?un?bagaglio?emotivo Sbaglio, ma ci?giro assieme al?mondo da un po' Lo so, è come fossi ubriaco Ma non ho bevu… - infoitsport : LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: finale insidioso, si muovono gli uomini di classifica? -