LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: finale insidioso, si muovono gli uomini di classifica? (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica DEL Giro DEL Delfinato 2022 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sesta frazione del Giro del Delfinato 2022! Si ripartirà dalla bellissima vittoria di ieri di Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Sul traguardo di Chaintré il belga ha infatti vinto la volata davanti al connazionale Jordi Meeus (BORA – Hansgrohe) e al britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e ha così conquistato il suo secondo successo in questa corsa a tappe francese. Nella frazione odierna si partirà da Rives e si arriverà sul traguardo di Gap dopo 196,5 km. Il percorso presenta 4 GPM (uno di quarta, uno di terza e due di seconda categoria), l’ultimo dei quali ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDELBuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della sesta frazione deldel! Si ripartirà dalla bellissima vittoria di ieri di Wout Van Aert (Jumbo-Visma). Sul traguardo di Chaintré il belga ha infatti vinto la volata davanti al connazionale Jordi Meeus (BORA – Hansgrohe) e al britannico Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) e ha così conquistato il suo secondo successo in questa corsa a tappe francese. Nella frazione odierna si partirà da Rives e si arriverà sul traguardo di Gap dopo 196,5 km. Il percorso presenta 4 GPM (uno di quarta, uno di terza e due di seconda categoria), l’ultimo dei quali ...

