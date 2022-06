LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: attacco vincente di Ferron, che beffa per Bagioli. Van Aert rimane leader. (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 16.00 Seconda vittoria per la TotalEnergies in questo Delfinato, sempre in fuga come con Alexis Vuillermoz. 15.58 Che beffa per Bagioli, costretto a chiudere da solo sull’attacco di Ferron. L’unico italiano è stato messo nel sacco dai cinque francesi… 15.57 VALENTINE Ferron VINCE! 15.57 PARTE VALENTINE Ferron! INSEGUE Bagioli! 15.56 Ci siamo! ULTIMO CHILOMETRO! FLAMME ROUGE! 15.55 2 km al traguardo! Sembra che saranno proprio i sei fuggitivi a giocarsi la vittoria! Che occasione per Bagioli! 15.54 3 km al traguardo, forse potrebbero bastare i 40? di vantaggio per i ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL16.00 Seconda vittoria per la TotalEnergies in questo, sempre in fuga come con Alexis Vuillermoz. 15.58 Cheper, costretto a chiudere da solo sull’di. L’unico italiano è stato messo nel sacco dai cinque francesi… 15.57 VALENTINEVINCE! 15.57 PARTE VALENTINE! INSEGUE! 15.56 Ci siamo! ULTIMO CHILOMETRO! FLAMME ROUGE! 15.55 2 km al traguardo! Sembra che saranno proprio i sei fuggitivi a giocarsi la vittoria! Che occasione per! 15.54 3 km al traguardo, forse potrebbero bastare i 40? di vantaggio per i ...

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Bagioli a caccia dell’impresa il gruppo paga 3? a 30 km dal… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Bagioli nella fuga a sette gruppo lontano 3’45” -… - MusicStarStaff : CS_AKA 7EVEN: grande successo per l'”AKA 7EVEN LIVE” nei club di ROMA e NAPOLI, uno show da vera popstar che l’arti… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo blocca ogni tentativo di fuga 160 km all’arrivo -… - rrysscinema : RT @RadioZetaOf: ?? 'Lo so, ho?un?bagaglio?emotivo Sbaglio, ma ci?giro assieme al?mondo da un po' Lo so, è come fossi ubriaco Ma non ho bevu… -