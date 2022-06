LIVE Berrettini-Sonego 2-1, ATP Stoccarda in DIRETTA: il romano vince in rimonta. “Ho dovuto dare il massimo”. Il prossimo avversario (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA MATTEO Berrettini: “PER BATTERE Sonego HO dovuto dare IL MIO massimo” IL prossimo avversario DI Berrettini 15:05 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE scritta di Berrettini-Sonego. Approda dunque in semifinale l’azzurro, che domani tornerà in campo. Grazie per aver seguito il derby dell’ATP 250 di Stoccarda con noi. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:04 Domani Matteo sfiderà il tedesco Oscar Otte. Ricordiamo che il padrone di casa quest’oggi non è sceso in campo, usufruendo del forfait del francese Bonzi. 15:03 68% di prime per ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA MATTEO: “PER BATTEREHOIL MIO” ILDI15:05 Si chiude qui la nostrascritta di. Approda dunque in semifinale l’azzurro, che domani tornerà in campo. Grazie per aver seguito il derby dell’ATP 250 dicon noi. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 15:04 Domani Matteo sfiderà il tedesco Oscar Otte. Ricordiamo che il padrone di casa quest’oggi non è sceso in campo, usufruendo del forfait del francese Bonzi. 15:03 68% di prime per ...

